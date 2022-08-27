Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов в новом сезоне

Суперкомпьютер FiveThirtyEight считает главный фаворитом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 мюнхенскую "Баварию".

Победу немецкого клуба машина оценила в 21%.

В тройку основных претендентов на победу также попали "Манчестер Сити" (18%) и "ПСЖ" (14%).

Закрывают пятерку "Ливерпуль" — 9% и "Реал" — 7%

Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября.

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