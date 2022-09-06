Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов

Сегодня стартуют матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Суперкомпьютер Gracenote по этому случаю назвал главных претендентов на победу в турнире.

21% на победу машина отдала мадридскому "Реалу". 20% компьютер отдал "Ливерпулю", в 19% оценивают шансы "Манчестер Сити".

10% у мюнхенской "Баварии", 5% у французского "ПСЖ".

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