Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов
Сегодня стартуют матчи группового этапа Лиги чемпионов.
Суперкомпьютер Gracenote по этому случаю назвал главных претендентов на победу в турнире.
21% на победу машина отдала мадридскому "Реалу". 20% компьютер отдал "Ливерпулю", в 19% оценивают шансы "Манчестер Сити".
10% у мюнхенской "Баварии", 5% у французского "ПСЖ".
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|Осер
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|4
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
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|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
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|О
|1
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|9
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|6
|9
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|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
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|1
|Ювентус
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|13
|2
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|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4