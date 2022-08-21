Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить сверхкрупную победу ПСЖ над "Лиллем", разгромное поражение "Монако" от "Ланса", а также успех "Марселя" в поединке с "Нантом".

"Лилль" – ПСЖ - 1:7 (0:4)

Голы: Мбаппе, 1 - 0:1, Месси, 27 - 0:2, Хакими, 39 - 0:3, Неймар, 43 - 0:4, Неймар, 52 - 0:5, Бамба, 54 - 1:5, Мбаппе, 66 - 1:6, Мбаппе, 87 - 1:7

"Монако" – "Ланс" - 1:4 (1:2)

Голы: Опенда, 7 - 0:1, Мачадо, 38 - 0:2, Бадиашиле, 41 - 1:2, Фофана, 55 (с пенальти) - 1:3, Саид, 78 - 1:4

"Лион" – "Труа" - 4:1 (1:1)

Голы: Ляказетт, 3 - 1:0, Тардье, 39 (с пенальти) - 1:1, Тальяфико, 46 - 2:1, Тете, 49 - 3:1, Тете, 75 - 4:1

"Ренн" – "Аяччо" - 2:1 (1:0)

Голы: Терье, 18 - 1:0, Эль-Идрисси, 57 - 1:1, Теате, 62 - 2:1

"Страсбур" – "Реймс" - 1:1 (1:0)

Голы: Джику, 45 - 1:0, Балогун, 81 - 1:1

"Анжер" – "Брест" - 1:3 (0:2)

Голы: Ле Дуарон, 10 - 0:1, Ле Дуарон, 38 - 0:2, Дари, 65 - 1:2, Буфаль, 70 - 1:3

"Тулуза" – "Лорьян" - 2:2 (1:1)

Голы: Лорьянте, 2 - 0:1, Ратао, 31 - 1:1, Даллинга, 64 - 2:1, Коне, 80 (с пенальти) - 2:2

"Монпелье" – "Осер" - 1:2 (1:0)

Голы: Сако, 39 - 1:0, Да Кошта, 70 - 1:1, Отре, 75 (с пенальти) - 1:2

"Клермон" – "Ницца" - 1:0 (1:0)

Гол: Кауи, 6 - 1:0

Положение команд: ПСЖ - 9, "Марсель", "Ланс" - 7, "Лион" - 6 (2), "Клермон" - 6, "Тулуза" - 5, "Лорьян" - 4 (2), "Брест", "Ренн", "Осер", "Монако", "Лилль" - 4, "Монпелье" - 3, "Страсбур", "Нант", "Ницца", "Анжер" - 2, "Аяччо", "Реймс" - 1, "Труа" - 0.

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