Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

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Суперфеерия ПСЖ, позор "Монако", успех "Марселя": результаты 3-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить сверхкрупную победу ПСЖ над "Лиллем", разгромное поражение "Монако" от "Ланса", а также успех "Марселя" в поединке с "Нантом".

"Лилль" – ПСЖ - 1:7 (0:4)
Голы: Мбаппе, 1 - 0:1, Месси, 27 - 0:2, Хакими, 39 - 0:3, Неймар, 43 - 0:4, Неймар, 52 - 0:5, Бамба, 54 - 1:5, Мбаппе, 66 - 1:6, Мбаппе, 87 - 1:7

"Монако" – "Ланс" - 1:4 (1:2)
Голы: Опенда, 7 - 0:1, Мачадо, 38 - 0:2, Бадиашиле, 41 - 1:2, Фофана, 55 (с пенальти) - 1:3, Саид, 78 - 1:4

"Лион" – "Труа" - 4:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 3 - 1:0, Тардье, 39 (с пенальти) - 1:1, Тальяфико, 46 - 2:1, Тете, 49 - 3:1, Тете, 75 - 4:1

"Ренн" – "Аяччо" - 2:1 (1:0)
Голы: Терье, 18 - 1:0, Эль-Идрисси, 57 - 1:1, Теате, 62 - 2:1

"Страсбур" – "Реймс" - 1:1 (1:0)
Голы: Джику, 45 - 1:0, Балогун, 81 - 1:1

"Анжер" – "Брест" - 1:3 (0:2)
Голы: Ле Дуарон, 10 - 0:1, Ле Дуарон, 38 - 0:2, Дари, 65 - 1:2, Буфаль, 70 - 1:3

"Тулуза" – "Лорьян" - 2:2 (1:1)
Голы: Лорьянте, 2 - 0:1, Ратао, 31 - 1:1, Даллинга, 64 - 2:1, Коне, 80 (с пенальти) - 2:2

"Монпелье" – "Осер" - 1:2 (1:0)
Голы: Сако, 39 - 1:0, Да Кошта, 70 - 1:1, Отре, 75 (с пенальти) - 1:2

"Клермон" – "Ницца" - 1:0 (1:0)
Гол: Кауи, 6 - 1:0

Положение команд: ПСЖ - 9, "Марсель", "Ланс" - 7, "Лион" - 6 (2), "Клермон" - 6, "Тулуза" - 5, "Лорьян" - 4 (2), "Брест", "Ренн", "Осер", "Монако", "Лилль" - 4, "Монпелье" - 3, "Страсбур", "Нант", "Ницца", "Анжер" - 2, "Аяччо", "Реймс" - 1, "Труа" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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