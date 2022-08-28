Суперфеерия "Монпелье", потеря ПСЖ, крупный успех "Марселя": результаты 4-го тура Лиги 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить сверхкрупную победу "Монпелье", который забил семь голов "Бресту", ничью ПСЖ и "Монако", а также крупный успех "Марселя" в поединке с "Ниццей".
ПСЖ – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Фолланд, 20 - 0:1, Неймар, 70 (с пенальти) - 1:1
"Реймс" – "Лион" - 1:1 (1:0)
Голы: Ито, 24 - 1:0, Дембеле, 86 - 1:1
"Брест" – "Монпелье" - 0:7 (0:5)
Голы: Мауасса, 6 - 0:1, Ваи, 10 - 0:2, Хазри, 11 - 0:3, Коцца, 25 - 0:4, Ваи, 31 - 0:5, Жермен, 64 - 0:6, Жермен, 84 - 0:7
"Ницца" – "Марсель" - 0:3 (0:3)
Голы: Санчес, 10 - 0:1, Тавареш, 37 - 0:2, Санчес, 42 - 0:3
"Аяччо" – "Лилль" - 1:3 (0:2)
Голы: Языджи, 17 - 0:1, Бамба, 43 - 0:2, Тиагу Джало, 67 - 0:3, Баяла, 84 - 1:3
"Нант" – "Тулуза" - 3:1 (0:1)
Голы: Абухляль, 15 - 0:1, Гессан, 50 - 1:1, Мохамед, 55 - 2:1, Саймон, 61 - 3:1
"Труа" – "Анжер" - 3:1 (1:0)
Голы: Рипар, 12 - 1:0, Балде, 61 - 2:0, Дьони, 67 - 2:1, Одобер, 82 - 3:1
"Лорьян" – "Клермон" - 2:1 (2:0)
Голы: Моффи, 24 (с пенальти) - 1:0, Моффи, 41 - 2:0, Сарачевич, 62 - 2:1
"Осер" – "Страсбур" - 1:0 (1:0)
Гол: Перрен, 29 - 1:0
"Ланс" – "Ренн" - 2:1 (0:0)
Голы: Фофана, 66 - 1:0, Опенда, 70 - 2:0, Лаборд, 90 - 2:1
Положение команд: ПСЖ, "Марсель", "Ланс" - 10, "Лион", "Лорьян" - 7 (3), "Лилль", "Осер" - 7, "Монпелье", "Клермон" - 6, "Тулуза", "Нант", "Монако" - 5, "Ренн", "Брест" - 4, "Труа" - 3, "Страсбур", "Анжер", "Ницца", "Реймс" - 2, "Аяччо" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13