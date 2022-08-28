Суперфеерия "Монпелье", потеря ПСЖ, крупный успех "Марселя": результаты 4-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить сверхкрупную победу "Монпелье", который забил семь голов "Бресту", ничью ПСЖ и "Монако", а также крупный успех "Марселя" в поединке с "Ниццей".

ПСЖ – "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Фолланд, 20 - 0:1, Неймар, 70 (с пенальти) - 1:1

"Реймс" – "Лион" - 1:1 (1:0)

Голы: Ито, 24 - 1:0, Дембеле, 86 - 1:1

"Брест" – "Монпелье" - 0:7 (0:5)

Голы: Мауасса, 6 - 0:1, Ваи, 10 - 0:2, Хазри, 11 - 0:3, Коцца, 25 - 0:4, Ваи, 31 - 0:5, Жермен, 64 - 0:6, Жермен, 84 - 0:7

"Ницца" – "Марсель" - 0:3 (0:3)

Голы: Санчес, 10 - 0:1, Тавареш, 37 - 0:2, Санчес, 42 - 0:3

"Аяччо" – "Лилль" - 1:3 (0:2)

Голы: Языджи, 17 - 0:1, Бамба, 43 - 0:2, Тиагу Джало, 67 - 0:3, Баяла, 84 - 1:3

"Нант" – "Тулуза" - 3:1 (0:1)

Голы: Абухляль, 15 - 0:1, Гессан, 50 - 1:1, Мохамед, 55 - 2:1, Саймон, 61 - 3:1

"Труа" – "Анжер" - 3:1 (1:0)

Голы: Рипар, 12 - 1:0, Балде, 61 - 2:0, Дьони, 67 - 2:1, Одобер, 82 - 3:1

"Лорьян" – "Клермон" - 2:1 (2:0)

Голы: Моффи, 24 (с пенальти) - 1:0, Моффи, 41 - 2:0, Сарачевич, 62 - 2:1

"Осер" – "Страсбур" - 1:0 (1:0)

Гол: Перрен, 29 - 1:0

"Ланс" – "Ренн" - 2:1 (0:0)

Голы: Фофана, 66 - 1:0, Опенда, 70 - 2:0, Лаборд, 90 - 2:1

Положение команд: ПСЖ, "Марсель", "Ланс" - 10, "Лион", "Лорьян" - 7 (3), "Лилль", "Осер" - 7, "Монпелье", "Клермон" - 6, "Тулуза", "Нант", "Монако" - 5, "Ренн", "Брест" - 4, "Труа" - 3, "Страсбур", "Анжер", "Ницца", "Реймс" - 2, "Аяччо" - 1.