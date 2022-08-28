Суперфеерия "Монпелье", потеря ПСЖ, крупный успех "Марселя": результаты 4-го тура Лиги 1

Теги псжмарсельмонакомонпелье

Суперфеерия "Монпелье", потеря ПСЖ, крупный успех "Марселя": результаты 4-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить сверхкрупную победу "Монпелье", который забил семь голов "Бресту", ничью ПСЖ и "Монако", а также крупный успех "Марселя" в поединке с "Ниццей".

ПСЖ – "Монако" - 1:1 (1:0)
Голы: Фолланд, 20 - 0:1, Неймар, 70 (с пенальти) - 1:1

"Реймс" – "Лион" - 1:1 (1:0)
Голы: Ито, 24 - 1:0, Дембеле, 86 - 1:1

"Брест" – "Монпелье" - 0:7 (0:5)
Голы: Мауасса, 6 - 0:1, Ваи, 10 - 0:2, Хазри, 11 - 0:3, Коцца, 25 - 0:4, Ваи, 31 - 0:5, Жермен, 64 - 0:6, Жермен, 84 - 0:7

"Ницца" – "Марсель" - 0:3 (0:3)
Голы: Санчес, 10 - 0:1, Тавареш, 37 - 0:2, Санчес, 42 - 0:3

"Аяччо" – "Лилль" - 1:3 (0:2)
Голы: Языджи, 17 - 0:1, Бамба, 43 - 0:2, Тиагу Джало, 67 - 0:3, Баяла, 84 - 1:3

"Нант" – "Тулуза" - 3:1 (0:1)
Голы: Абухляль, 15 - 0:1, Гессан, 50 - 1:1, Мохамед, 55 - 2:1, Саймон, 61 - 3:1

"Труа" – "Анжер" - 3:1 (1:0)
Голы: Рипар, 12 - 1:0, Балде, 61 - 2:0, Дьони, 67 - 2:1, Одобер, 82 - 3:1

"Лорьян" – "Клермон" - 2:1 (2:0)
Голы: Моффи, 24 (с пенальти) - 1:0, Моффи, 41 - 2:0, Сарачевич, 62 - 2:1

"Осер" – "Страсбур" - 1:0 (1:0)
Гол: Перрен, 29 - 1:0 

"Ланс" – "Ренн" - 2:1 (0:0)
Голы: Фофана, 66 - 1:0, Опенда, 70 - 2:0, Лаборд, 90 - 2:1

Положение команд: ПСЖ, "Марсель", "Ланс" - 10, "Лион", "Лорьян" - 7 (3), "Лилль", "Осер" - 7, "Монпелье", "Клермон" - 6, "Тулуза", "Нант", "Монако" - 5, "Ренн", "Брест" - 4, "Труа" - 3, "Страсбур", "Анжер", "Ницца", "Реймс" - 2, "Аяччо" - 1.

Не пропустите: В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 28 августа

Главные новости дня: 28 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов