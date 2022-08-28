Суперфеерия "Ливерпуля", победы "Арсенала", "Ман Сити" и "МЮ": результаты 4-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить суперкрупную победу "Ливерпуля", который забил девять голов в ворота "Борнмута", "Арсенал" переиграл "Фулхэм", "Манчестер Сити" совершил камбэк с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон".

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)

Гол: Бруну Фернандеш, 55 - 0:1

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" - 4:2 (0:2)

Голы: Стоунз, 4 (автогол) - 0:1, Андерсен, 21 - 0:2, Бернарду Силва, 53 - 1:2, Холанд, 62 - 2:2, Холанд, 70 - 3:2, Холанд, 81 - 4:2

"Челси" – "Лестер" - 2:1 (0:0)

Голы: Стерлинг, 47 - 1:0, Стерлинг, 63 - 2:0, Барнс, 66 - 2:1

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)

Голы: Невеш, 38 - 1:0, Сен-Максимен, 90 - 1:1

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 9:0 (5:0)

Голы: Диас, 3 - 1:0, Эллиотт, 6 - 2:0, Александер-Арнолд, 28 - 3:0, Фирмино, 31 - 4:0, ван Дейк, 45 - 5:0, Мифем, 46 (автогол) - 6:0, Фирмино, 62 - 7:0, Карвалью, 80 - 8:0, Диас, 85 - 9:0

"Арсенал" – "Фулхэм" - 2:1 (0:0)

Голы: Митрович, 56 - 0:1, Эдегор, 64 - 1:1, Габриэл, 85 - 2:1

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)

Голы: Кейн, 5 - 0:1, Кейн, 81 - 0:2

"Астон Вилла" – "Вест Хэм" - 0:1 (0:0)

Гол: Форнальс, 74 - 0:1

"Брентфорд" – "Эвертон" - 1:1 (0:1)

Голы: Гордон, 24 - 0:1, Янельт, 84 - 1:1

"Брайтон" – "Лидс" - 1:0 (0:0)

Гол: Гросс, 66 - 1:0

Положение команд: "Арсенал" - 12, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Брайтон" - 10, "Лидс", "Челси" - 7, "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - 6, "Ливерпуль", "Брентфорд", "Фулхэм" - 5, "Кристал Пэлас", "Саутгемптон", "Ноттингем Форест" - 4, "Астон Вилла", "Вест Хэм", "Борнмут" - 3, "Эвертон", "Вулверхэмптон" - 2, "Лестер" - 1.

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