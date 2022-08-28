Суперфеерия "Ливерпуля", победы "Арсенала", "Ман Сити" и "МЮ": результаты 4-го тура АПЛ

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Суперфеерия "Ливерпуля", победы "Арсенала", "Ман Сити" и "МЮ": результаты 4-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить суперкрупную победу "Ливерпуля", который забил девять голов в ворота "Борнмута", "Арсенал" переиграл "Фулхэм", "Манчестер Сити" совершил камбэк с "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" победил "Саутгемптон".

"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Бруну Фернандеш, 55 - 0:1

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас" - 4:2 (0:2)
Голы: Стоунз, 4 (автогол) - 0:1, Андерсен, 21 - 0:2, Бернарду Силва, 53 - 1:2, Холанд, 62 - 2:2, Холанд, 70 - 3:2, Холанд, 81 - 4:2

"Челси" – "Лестер" - 2:1 (0:0)
Голы: Стерлинг, 47 - 1:0, Стерлинг, 63 - 2:0, Барнс, 66 - 2:1

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)
Голы: Невеш, 38 - 1:0, Сен-Максимен, 90 - 1:1

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 9:0 (5:0)
Голы: Диас, 3 - 1:0, Эллиотт, 6 - 2:0, Александер-Арнолд, 28 - 3:0, Фирмино, 31 - 4:0, ван Дейк, 45 - 5:0, Мифем, 46 (автогол) - 6:0, Фирмино, 62 - 7:0, Карвалью, 80 - 8:0, Диас, 85 - 9:0

"Арсенал" – "Фулхэм" - 2:1 (0:0)
Голы: Митрович, 56 - 0:1, Эдегор, 64 - 1:1, Габриэл, 85 - 2:1

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)
Голы: Кейн, 5 - 0:1, Кейн, 81 - 0:2

"Астон Вилла" – "Вест Хэм" - 0:1 (0:0)
Гол: Форнальс, 74 - 0:1

"Брентфорд" – "Эвертон" - 1:1 (0:1)
Голы: Гордон, 24 - 0:1, Янельт, 84 - 1:1

"Брайтон" – "Лидс" - 1:0 (0:0)
Гол: Гросс, 66 - 1:0

Положение команд: "Арсенал" - 12, "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Брайтон" - 10, "Лидс", "Челси" - 7, "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" - 6, "Ливерпуль", "Брентфорд", "Фулхэм" - 5, "Кристал Пэлас", "Саутгемптон", "Ноттингем Форест" - 4, "Астон Вилла", "Вест Хэм", "Борнмут" - 3, "Эвертон", "Вулверхэмптон" - 2, "Лестер" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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