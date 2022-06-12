Суд вынес приговор Промеса за удар ножом родственника

Фото: твиттер Квинси Промеса/Автор неизвестен

Суд Амстердама вынес решение по делу голландского полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, который в 2020 году ударил ножом двоюродного брата, сообщает Het Parool.

По сведениям источника, футболист выплатит своему родственнику компенсацию, а также оплатит судебные издержки пострадавшего. При этом прокуратура по-прежнему ведет разбирательство уголовного дела в отношении Промеса. Форвард обвиняется в попытке непредумышленного убийства.

В минувшем сезоне 30-летний Промес провел за "Спартак" 31 матч во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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