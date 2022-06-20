Суд вынес приговор Это'О за налоговые преступления при игре за "Барселону"

Фото: твиттер Самюэля Это′О/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Барселоны" камерунец Самуэль Это’О приговорен к 22 месяцам условного заключения, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, такое наказание было наложено на экс-футболиста за налоговые преступления во время выступления за каталонский клуб. Камерунец отделался условным сроком, так как признал вину. Суд также оштрафовал африканца на 1,8 миллион евро.

Это'О выступал за "Барселону" с 2004 по 2009 годы. Также он играл за "Реал", "Леганес", "Эспаньол", "Мальорку", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор" и "Катар СК". За сборную Камеруна сыграл 118 матчей и забил 56 мячей.

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