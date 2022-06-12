Суд вынес решение по делу об уплате алиментов Азмуном для дочери из России

Теги байер леверкузенсердар азмун

Суд вынес решение по делу об уплате алиментов Азмуном для дочери из России

Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий леверкузенского "Байера" Сердар Азмун будет платить 25 процентов от своей зарплаты в качестве алиментов для своей для своей дочери от девушки Алии из Казани. Такое решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

"Надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25 процентов от всех доходов ответчика. Дочь растёт, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребёнка", - сказал адвокат истицы Андрей Дмитриев "Петербургскому дневнику".

27-летний Азмун перешел в "Байер" в зимнее трансферное окно из петербургского "Зенита" за три миллиона евро. За немецкий клуб он провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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