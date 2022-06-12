Суд вынес решение по делу об уплате алиментов Азмуном для дочери из России

Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий леверкузенского "Байера" Сердар Азмун будет платить 25 процентов от своей зарплаты в качестве алиментов для своей для своей дочери от девушки Алии из Казани. Такое решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

"Надеемся, что отец будет исполнять свои обязательства о выплате алиментов. По Семейному кодексу России выплата должна составлять 25 процентов от всех доходов ответчика. Дочь растёт, ей уже исполнился один год, и та сумма, которая сейчас выплачивается Алие, не покрывает всех необходимых расходов на ребёнка", - сказал адвокат истицы Андрей Дмитриев "Петербургскому дневнику".

27-летний Азмун перешел в "Байер" в зимнее трансферное окно из петербургского "Зенита" за три миллиона евро. За немецкий клуб он провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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