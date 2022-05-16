Суаресом интересуются два известных клуба

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Суаресом интересуются два известных клуба

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайским нападающим мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом интересуются "Севилья" и миланский "Интер", сообщает Fichajes.

По сведениям источника, испанский и итальянский клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Контракт форварда с "Атлетико" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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