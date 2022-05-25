Суарес рассказал, где хочет продолжить карьеру
Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес заявил, что он хочет продолжить карьеру в Европе.
"Я еще не принял решение, где буду играть в следующем сезоне. У меня есть предложения из Аргентины, Бразилии и Мексики, но я хочу остаться в Европе", - приводит слова Суареса Cadena SER.
Контракт 35-летнего Суареса с "Атлетико" истекает ближайшим летом и он покинет клуб в статусе свободного агента. Таким образом, форвард сможет перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
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