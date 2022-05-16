Суарес попрощался с "Атлетико"

Фото: твиттер Суареса\Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Атлетико" Луис Суарес попрощался с мадридским клубом.

Напомним, что ранее "матрасники" сообщили, что по окончании нынешнего сезона уругваец покинет клуба. Матч с "Севильей" (1:1) стал последним для Суареса на домашнем стадионе "Атлетико".

"Бесконечно благодарен каждому из болельщиков за привязанность, каждому из сотрудников "Атлетико" за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая сопровождала меня!" – написал Луис в своих соцсетях.

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" летом 2020 года из "Барселоны". Вместе с мадридским клубом он выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне.

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