Суарес попрощался с "Атлетико"

Теги луис суаресатлетико мадрид

Суарес попрощался с "Атлетико"

Фото: твиттер Суареса\Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Атлетико" Луис Суарес попрощался с мадридским клубом.

Напомним, что ранее "матрасники" сообщили, что по окончании нынешнего сезона уругваец покинет клуба. Матч с "Севильей" (1:1) стал последним для Суареса на домашнем стадионе "Атлетико".

"Бесконечно благодарен каждому из болельщиков за привязанность, каждому из сотрудников "Атлетико" за преданность, которую они проявляли каждый день, и моей семье, которая сопровождала меня!" – написал Луис в своих соцсетях.

Напомним, что Суарес перешел в "Атлетико" летом 2020 года из "Барселоны". Вместе с мадридским клубом он выиграл Ла Лигу в прошлом сезоне.

Также не пропустите: "Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов