Суарес отказал "Барселоне"

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Суарес отказал "Барселоне"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

"Барселона" проявляла интерес к уругвайскому нападающему "Атлетико" Луису Суаресу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривал кандидатуру уругвайца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести форварда "Баварии" Роберта Левандовски. В связи с этим "Барселона" просила Суареса подождать до августа, но форвард ответил отказом, так как опасается остаться без клуба. В данный момент у игрока есть предложения от "Севильи", "Вильярреала" и "Ривер Плейта".

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

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