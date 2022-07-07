Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не перейдет в "Ривер Плейт", сообщает Ovación.

По сведениям источника, футболист отказался переходить в аргентинский клуб, так как надеется остаться в Европе. В настоящее время форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

35-летний Суарес ранее играл за "Насьональ", "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 67 голов.

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