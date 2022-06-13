Суарес может вернуться в "Аякс"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" проявляет интерес к уругвайскому нападающему мадридского "Атлетико" Луису Суаресу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, голландский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "матрасниками". Также форвардом интересуются "Галатасарай", "Аталанта", "Фиорентина" и "Астон Вилла".

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Бавария" купила таланта "Аякса". | https://dailysports.net