Суарес может вернуться в "Аякс"

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Суарес может вернуться в "Аякс"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Амстердамский "Аякс" проявляет интерес к уругвайскому нападающему мадридского "Атлетико" Луису Суаресу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, голландский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с "матрасниками". Также форвардом интересуются "Галатасарай", "Аталанта", "Фиорентина" и "Астон Вилла".

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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