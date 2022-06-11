Суарес может продолжить карьеру в команде Серии А

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Суарес может продолжить карьеру в команде Серии А

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Атлетико" Луис Суарес продолжает поиски нового клуба.

Опітній футболист может перебраться в чемпионат Италии, о чем сообщает Marca.

Источник пишет, что в услугах уругвайца заинтересована "Аталанта", руководство которой уже начало переговоры с окружением игрока.

Суарес играл в составе "Атлетико" с лета 2020 года. В общей сложности он сіграл в 83 матчах во всех турнирах забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. 

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