Суарес может оказаться в Серии А

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

"Аталанта" проявляет интерес к уругвайскому нападающему "Атлетико" Луису Суаресу, сообщает Marca.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно и уже провел с ним предварительные переговоры. Суарес может достаться "Аталанте" бесплатно, так как его контракт мадридским клубом истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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