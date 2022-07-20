Суарес может оказаться в дортмундской "Боруссии"
Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий Луис Суарес близко к переходу в дортмундскую "Боруссию".
Как сообщает Sky Germany, представители клуба уже предложили контракт 35-летнему уругвайскому футболисту, который находится в статусе свободного агента.
В "Боруссии" возникла необходимость в новом нападающем в связи с серьёзным заболеванием форварда Себастьена Аллера, у которого была обнаружена опухоль яичка.
Последние два сезона Суарес провел в "Атлетико".
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|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
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