Суарес может оказаться в дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий Луис Суарес близко к переходу в дортмундскую "Боруссию".

Как сообщает Sky Germany, представители клуба уже предложили контракт 35-летнему уругвайскому футболисту, который находится в статусе свободного агента.

В "Боруссии" возникла необходимость в новом нападающем в связи с серьёзным заболеванием форварда Себастьена Аллера, у которого была обнаружена опухоль яичка.

Последние два сезона Суарес провел в "Атлетико".

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