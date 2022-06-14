Суарес хочет перейти в "Ювентус"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес хочет перейти в туринский "Ювентус", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист сам предложил свои услуги итальянскому клубу. Впрочем, проблемой могут стать финансовые требования форварда, который хочет получать пять миллионов евро в год, а "Юве" не готов платить такую сумму.

Напомним, что Суарес с 1 июля станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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