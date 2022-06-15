Суарес договорился с аргентинским топ-клубом

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес, скорее всего, перейдет в "Ривер Плейт", сообщает El Observador.

По сведениям источника, футболист согласовал с аргентинским клубом условия личного контракта. Форвард достанется "Риверу" бесплатно, так как его контракт с "Атлетико" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 35-летний Суарес провел за "Атлетико" 45 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал три результативные передачи.

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