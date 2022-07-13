Суарес близок к переходу в "Милан"

Теги миланмонцалуис суарес

Суарес близок к переходу в "Милан"

Фото: твиттер Луиса Суареса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес близок к переходу в "Милан", сообщает AS.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту четыре миллиона евро в год после выплаты налогов. Также за игрока борется "Монца", которая предлагает ему похожие условия. Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

35-летний Суарес ранее играл за "Насьональ", "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль", "Барселону" и "Атлетико". За сборную Уругвая сыграл 132 матча и забил 67 голов.

Не пропустите: "Милан" отпустил Кастильехо в Ла Лигу. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Эспаньол" купил хавбека "Краснодара"

"Эспаньол" купил хавбека "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов