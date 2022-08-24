Строотман перешел в "Дженоа". Клуб круто представил игрока

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Строотман перешел в "Дженоа". Клуб круто представил игрока

Фото: твиттер "Дженоа"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Дженоа" на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника "Марселя" Кевина Строотмана.

Клуб представил игрока в образе супермена. Детали сделки не разглашаются, но контракт хавбека с французами истекал через год.

32-летний Строотман выступал за "Марсель" с 2018 года, провел за клуб 78 матчей, забил три гола и отдал девять результативных передач. Сдавался в аренду "Дженоа" и "Кальяри". Ранее играл за "Спарту", "Утрехт", ПСВ и "Рому". За сборную Нидерландов сыграл 46 матчей и забил три мяча.

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