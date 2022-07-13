Стерлинг ярко попрощался с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг попрощался с клубом перед переходом в "Челси".

"Семь сезонов, 11 трофеев. Это память на всю жизнь. Тренерам, которые сыграли самую главную роль в моем развитии. Партнерам по команде, которые стали для меня кем-то большим, чем просто одноклубниками. Всем сотрудникам, работникам офиса, фанатам, которые поддерживали команду. Всем, кто причастен к "Манчестер Сити". Не могу полностью выразить мое уважение всем вам. Мы прошли такой путь. Я благодарен за взлеты и падения. Падения стали проверкой для моего характера, и позволили показать лучшую версию меня. Я приехал в Манчестер в 20 лет, а теперь ухожу мужчиной. Благодарю вам за невероятную поддержку. Для меня было честью играть за "Манчестер Сити", - написал Стерлинг в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за 27-летнего форварда порядка 50 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов.

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