Стерлинг ярко попрощался с "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг попрощался с клубом перед переходом в "Челси".
"Семь сезонов, 11 трофеев. Это память на всю жизнь. Тренерам, которые сыграли самую главную роль в моем развитии. Партнерам по команде, которые стали для меня кем-то большим, чем просто одноклубниками. Всем сотрудникам, работникам офиса, фанатам, которые поддерживали команду. Всем, кто причастен к "Манчестер Сити". Не могу полностью выразить мое уважение всем вам. Мы прошли такой путь. Я благодарен за взлеты и падения. Падения стали проверкой для моего характера, и позволили показать лучшую версию меня. Я приехал в Манчестер в 20 лет, а теперь ухожу мужчиной. Благодарю вам за невероятную поддержку. Для меня было честью играть за "Манчестер Сити", - написал Стерлинг в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Челси" заплатит за 27-летнего форварда порядка 50 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 12 миллионов за счет бонусов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18