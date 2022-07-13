Стерлинг прошел медосмотр в "Челси"

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Стерлинг прошел медосмотр в "Челси"

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Атакующий хавбек "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг в шаге от перехода в "Челси".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний игрок сборной Англии прошел заключительную часть медосмотра в лондонском клубе.

Ожидается, что официальная презентация Стерлинга состоится в Лос-Анджелесе, где лондонцы побывают во время своего турне в США.

За Стерлинга "аристократы" заплатят 47,5 млн фунтов плюс 2,5 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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