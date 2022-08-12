Стерлинг назвал причину перехода из "Манчестер Сити" в "Челси"

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Стерлинг назвал причину перехода из "Манчестер Сити" в "Челси"

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, почему он принял решение перейти из "Манчестер Сити" в "Челси".

"Я не мог тратить время на сидение на скамейке. Мне нужно было сохранить свой уровень и получить новый вызов. С 17 лет я являлся игроком стартового состава, поэтому не мог подойти к пику карьеры, не имея регулярной игровой практики. Я просто не имел права допустить подобное. Переход в "Челси" полностью отвечает моим личным целям. Мне нравится направление, в котором двигается клуб. "Челси" борется за трофеи, эта команда становится сильнее. Конечно, мне было трудно уйти из "Манчестер Сити" после стольких лет в клубе. Но больше года я нерегулярно выходил на поле. Это было сложное, но необходимое решение", - приводит слова Стерлинга Eurosport.

27-летний Стерлинг выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, провел за клуб 337 матчей, забил 131 гол и отдал 94 результативные передачи. В летнее трансферное окно форвард перешел в "Челси" за 56 миллионов евро.

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