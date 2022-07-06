Стерлинг намерен выиграть "Золотой мяч" после перехода в "Челси"

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Стерлинг намерен выиграть "Золотой мяч" после перехода в "Челси"

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг намерен выиграть "Золотой мяч" после перехода в "Челси", сообщает ВВС.

По сведениям источника, футболист уже договорился с лондонским клубом об условиях личного контракта. Зарплата форварда станет одной из самых больших в "Челси". Ожидается, что "аристократы" заплатят за игрока около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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