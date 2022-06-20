Стерлинг хочет перейти в "Челси"

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Стерлинг хочет перейти в "Челси"

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в "Челси", сообщает ESPN.

По сведениям источника, футболист готов к смене клуба. Ранее сообщалось, что лондонцы предлагают за игрока 40 миллионов евро, но "горожане" требуют 70 миллионов. "Аристократы" не согласны платить такую сумму, так как контракт форварда истекает через год.

В минувшем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

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