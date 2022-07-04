Стерлинг близок к переходу в "Челси"

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Стерлинг близок к переходу в "Челси"

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг близок к переходу в "Челси", сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, клубы практически договорились о переходе футболиста за 55-60 миллионов евро. Стерлинг решил сменить клуб, чтобы иметь постоянную игровую практику.

В прошлом сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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