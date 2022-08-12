Старт ЧМ-2022 в Катаре официально перенесен

Матч-открытие чемпионата мира в Катаре состоится на день раньше.

Такое решение приняло бюро Совета ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, первый матч турнира с участием сборных Катара и Эквадора вынесен на отдельный день.

До этого предполагалось, что этот матч состоится в один день со встречами Сенегал — Нидерланды, Англия — Иран, США — Уэльс 21 ноября.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира продлится с 20 ноября по 6 декабря включительно.

Не пропустите: Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна. | https://dailysports.net