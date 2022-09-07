Стам высказался о ситуации Роналду в "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам поделился мнением о ситуации с португальским нападающим Криштиану Роналду, который потерял место в основном составе манкунианцев.

"Я считаю Роналду фантастическим футболистом. Он, как и раньше, является прекрасным бомбардиром. Он не прошел предсезонную подготовку, поэтому присоединился к команде не в лучшей форме. Это привело к тому, что тренер решил использовать других футболистов в стартовом составе. Но Криштиану хочет играть в каждом матче. Иметь такого игрока в составе - это прекрасно для любого тренера. Я смотрел матч "МЮ" с "Арсеналом" и со стороны мне показалось, что Роналду позитивно повлиял на игру команды с лавки запасных. Но я не поверю, что он смирится с ролью запасного игрока", - приводит слова Стама The Sun.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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