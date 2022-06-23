Стало известно время начала матча за Суперкубок России
Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен
Стало известно время начала матча за Суперкубок России, в котором сыграют "Зенит" и "Спартак".
Встреча состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
Как известно, битва за трофей пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.
Изначально "Спартак" был максимально недоволен решением провести матч на поле соперника, но позже в столичном клубе согласились сыграть встречу.
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