Фото: твиттер РФС/Автор неизвестен

Стало известно время начала матча за Суперкубок России, в котором сыграют "Зенит" и "Спартак".

Встреча состоится 9 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Как известно, битва за трофей пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Изначально "Спартак" был максимально недоволен решением провести матч на поле соперника, но позже в столичном клубе согласились сыграть встречу.

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