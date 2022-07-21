Стало известно, вернется ли Роналду в "Реал"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду все еще надеется сменить клуб этим летом.

Как сообщает Marca, португальца интересует команда, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

При этом уже точно известно, что нападающий не вернётся в "Реал", который не заинтересован в возвращении Роналду.

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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