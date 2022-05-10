Стало известно, в какую сумму "Манчестер Сити" обойдется Холанд

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Стало известно, в какую сумму "Манчестер Сити" обойдется Холанд

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд в ближайшее время станет футболистом "Манчестер Сити".

Как сообщает издание The Telegraph, "горожане" потратят на эту сделку 213 миллионов фунтов, что равняется 248,5 миллионам евро.

По информации источника, 64 миллионов фунтов уйдут "Боруссии" за трансфер форварда. Еще 107 миллионов получит сам игрока за пять лет. А представители и семья Холанда получат 42 миллиона фунтов.

Напомним, что вчера норвежец прошел медицинский осмотр для "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Холанд сыграл в 23 матчах, в которых забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

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