Стало известно, успеет ли Ришарлисон восстановиться к ЧМ-2022

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Стало известно, успеет ли Ришарлисон восстановиться к ЧМ-2022

Фото: инстаграм Ришарлисона/Автор неизвестен

Бразильский нападающий лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисон прошел медицинское обследование по поводу повреждения икроножной мышцы левой ноги, сообщает журналист Бруну Андраде в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист выбыл из строя на две недели. Таким образом, он успеет восстановиться к старту чемпионата мира-2022, который начнется в середине ноября. Травму бразилец получил в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (2:0).

В нынешнем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за "Тоттенхэм" 13 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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