Стало известно, сыграет ли Бензема против "Шахтера"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема сможет сыграть в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Шахтёром".

Как сообщает Marca, последнюю игру чемпионата против "Хетафе" французский нападающий пропустил из-за мышечной усталости, но он полностью восстановился и выйдет в стартовом составе на игру Лиги чемпионов.

Напомним, что на счету Бензема три гола и одна результативная передача в пяти матчах Ла Лиги текущего сезона. В Лиге чемпионов он пока не забивал.

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