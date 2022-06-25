Стало известно, собирается ли Шевченко вернуться к тренерской работе

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Бывший пресс-атташе украинского тренера Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал о планах наставника.

По его словам, в ближайшее время Шевченко тренировать не будет.

"Я с ним разговаривал и насколько понял, пока идет война, он вообще не планирует возобновлять карьеру тренера", – сказал Васильков в интервью FanDay.

После ухода из сборной Украины Шевченко поработал с итальянским Дженоа, откуда, в результате, был уволен.

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