Стало известно, сможет ли Бензема сыграть против "Атлетико"

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Стало известно, сможет ли Бензема сыграть против "Атлетико"

Фото: твиттер Карима Бензема/Автор неизвестен

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит матч чемпионата Испании с "Атлетико".

34-летний форвард получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Селтика" (3:0) и с тех пор не выходил на поле.

Напомним. что мадридское дерби состоится в воскресенье, 18 сентября, и начнется 22:00.

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