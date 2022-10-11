Стало известно, сколько заработал "Шахтер" за сезон

Теги шахтер донецк

Стало известно, сколько заработал "Шахтер" за сезон

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

"Шахтер" показал общественности финансовый отчет за последний год.

За календарный год чемпион Украины заработал 2,178 миллиарда гривен и заплатил налогов на сумму 422 миллионов гривен.

Доходы "Шахтера" в прошлом сезоне:

Продажа и аренда игроков - 622 000 000 грн

Выплаты от УЕФА и ФИФА - 1 164 000 000 грн

Коммерческая деятельность - 392 000 000 грн

Статьи коммерческих доходов:

Спонсорство и реклама - 267 440 000 грн

Продажа билетов и абонементов - 58 400 000 грн

Корпоративные ложи - 42 400 000 грн

Продажа атрибутики - 20 450 000 грн

Продажа прав на ТВ-трансляции - 2 140 000 грн

Доход от УПЛ - 1 000 000 грн

Читайте:  Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

Расписание матчей Лиги чемпионов 11 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов