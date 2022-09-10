Стало известно, сколько сборной Боснии заплатят за матч с Россией

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Стало известно, сколько сборной Боснии заплатят за матч с Россией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Федерация футбола Боснии и Герцеговины за товарищеский матч с Россией получит около 200 тысяч евро. Ожидается, что игра пройдет в ноябре этого года в Санкт-Петербурге.

Как сообщает портал Avaz, все расходы на проезд и проживание будет нести принимающая сторона.

Отметим, что первый товарищеский матч в этом году Россия проведет 24 сентября в Бишкеке, где сыграет с командой Киргизии.

Последнюю игру Россия провела 18 ноября прошлого года с Хорватией (0:1). Весной 2022 года УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу – 2022.

Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net
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