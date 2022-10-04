Стало известно, сколько Катар заработает на проведении ЧМ-2022

Организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре – 2022 заработают внушительную сумму.

Прибыль за проведение турнира будет почти вдвое больше той суммы, что была потрачена.

Такое заявление сделал председатель оргкомитета соревнований Насер Аль-Хатер.

"В период проведения турнира такого масштаба в стране-хозяйке наблюдается рост туристической активности, к примеру, это было в Бразилии в 2014 году и в России в 2018 году.

Ожидаемые доходы от проведения составят $ 17 млрд. Однако из них мы должны вычесть затраты на проекты и расходы, связанные с проведением турнира, которые составляют почти $ 8 млрд. Это нормальная цифра, она точно ниже, чем на прошлых двух аналогичных турнирах", — цитирует Аль-Хатера Courrier International.

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