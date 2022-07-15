Стало известно, сколько "Ахмат" заплатит за Агаларова

Фото твиттер РПЛ/Автор неизвестен

"Ахмат" готов заплатить за форварда "Уфы" Гамида Агаларова полтора миллиона евро.

Как пишет "Чемпионат", кроме того, уфимцы получит 50% от суммы последующей продажи лучшего бомбардира РПЛ-2021/22.

По данным источника, контракт "Ахмата" с 21-летним игроком будет рассчитан на 3 года.

В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, в 33 матчах забив 20 мячей и отдав две голевые передачи.

Не пропустите: Марсело может пополнить ряды новичка Серии А. | https://dailysports.net