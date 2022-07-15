Стало известно, сколько "Ахмат" заплатит за Агаларова
Фото твиттер РПЛ/Автор неизвестен
"Ахмат" готов заплатить за форварда "Уфы" Гамида Агаларова полтора миллиона евро.
Как пишет "Чемпионат", кроме того, уфимцы получит 50% от суммы последующей продажи лучшего бомбардира РПЛ-2021/22.
По данным источника, контракт "Ахмата" с 21-летним игроком будет рассчитан на 3 года.
В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, в 33 матчах забив 20 мячей и отдав две голевые передачи.
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