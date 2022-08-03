Стало известно, почему сорвался трансфер Миранчука в "Торино"

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Генеральный директор "Аталанты" Лука Перкасси о том, как наставник команды Джан Пьеро Гасперини выступил против перехода полузащитника Алексея Миранчука в "Торино".

По его словам, переговоры между клубами действительно были, но сейчас остановлены.

"После долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука, посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Перкасси Corriere dello Sport.

За 19 матчей в минувшем розыгрыше Серии А Миранчук отдал 5 голевых пасов.

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