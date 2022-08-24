Стало известно, почему Роналду не хотят звать в топ-клуб

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Футбольный журналист из Португалии Рикарду Лестре попытался рассказать, по какой причине форвард "МЮ" Криштиану Роналду не может перейти в другой большой европейский клуб.

По словам журналиста, многие команды просто не могут позволить себе его зарплату.

"Криштиану может продолжить карьеру в "Боруссии" или "Спортинге" только из-за большого стремления играть в Лиге чемпионов. Очень важный фактор: Роналду суперзвезда, чьё слово имеет большой вес. В сборной Португалии, например, он решает, кто играет, а кто нет.

Присутствие Роналду меняет всю "химию" клуба. Его высокая зарплата, возраст и повышенный риск травм, а также волнения в команде, если тренер решит оставить его на скамейке запасных, пугает клубы. С такой сложной историей не хотят связываться", - сказал он.

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