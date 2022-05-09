Стало известно, почему "Реал" отказался от Холанда

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Стало известно, почему "Реал" отказался от Холанда

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Норвежский нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд на этой неделе перейдет в "Манчестер Сити", сообщает The Athletic.

По информации журналиста издания Marca Марио Кортеганы, Холанд всегда отдавал предпочтение мадридскому "Реалу" и собирался перейти в стан "бланкос" после этапа в "Дортмунде", но сделка была очень сложной из-за многих аспектов.

1. Финансовые требования стороны игрока. 

2. Обеспокоенность травмами Эрлинга. 

3. Сомнения и опасения Холанда по поводу того, что он окажется в тени Бензема и Мбаппе. 

Совокупность всех факторов привела к тому, что сделка не может состояться. 

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Комментарии

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andi
андрей

Правильно на куй он нужен со своими запросами и сомнениями.

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