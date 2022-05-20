Стало известно, почему Погба отказался от сделки с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Погба\Автор неизвестен

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба был близок к подписанию контракта с "Манчестер Сити", сообщает издание The Times.

По информации источника, хавбек уже договорился об условиях личного контракта и мог перейти в состав "горожан" на правах свободного агента.

Отмечается, что француз передумал из-за боязни того, что многие болельщики "Юнайтед" возненавидят его за переход в "Сити" и сделают его жизнь в Манчестере максимально трудной.

Погба две недели назад уведомил руководство "Ман Сити", что в случае ухода из "МЮ" покинет Англию.

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