Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, по какой причине норвежский нападающий команды Эрлинг Холанд остался в запасе на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном".

По словам тренера, Эрлинг закончил игру с "Саутгемптоном" очень уставшим.

"И он не восстановился должным образом за эти два-три дня между матчами. Состояние вчера было не очень, сегодня – немного лучше, но не идеально. Поэтому мы решили не рисковать и не выпустили Холанда", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Напомним, что игра завершилась со счетом 0:0.

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