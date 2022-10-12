Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"

Теги эрлинг холандманчестер ситикопенгаген

Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, по какой причине норвежский нападающий команды Эрлинг Холанд остался в запасе на игру 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Копенгагеном".

По словам тренера, Эрлинг закончил игру с "Саутгемптоном" очень уставшим.

"И он не восстановился должным образом за эти два-три дня между матчами. Состояние вчера было не очень, сегодня – немного лучше, но не идеально. Поэтому мы решили не рисковать и не выпустили Холанда", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Напомним, что игра завершилась со счетом 0:0. 

Читайте: Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября  | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов