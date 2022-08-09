Стало известно, почему Фернандес покинул ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев назвал причины, по которым защитник Марио Фернандес покинул ЦСКА.
"Жалко, конечно, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Ещё когда я ушёл в аренду, было видно: Марио тяжеловато такой объём работы выдавать по сравнению с тем временем, когда он был моложе. При том, что уровень у Марио оставался, мог на нём ещё играть. Но, наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено", — приводит слова Кучаева Sport24.
Напомним, что в конце прошлого сезона Фернандес договорился с ЦСКА о приостановке своего контракта по личным причинам.
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