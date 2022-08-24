Стало известно, почему Дзюба не перешел в "Фенербахче"

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Стало известно, почему Дзюба не перешел в "Фенербахче"

Фото: твиттер "Аданы Демирспор"/Автор неизвестен

Агент нападающего "Аданы Демирспор" Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о том, по каким причинам сорвался трансфер футболиста в "Фенербахче".

По словам агента, турецкий клуб контактировал с футболистом еще зимой.

"Был конкретный оффер. Но тогда Артем решил отложить вопрос о будущем в "Зените" и сосредоточиться на том, чтобы помочь команде оформить новое чемпионство. Турецкому клубу предложили вернуться к этому вопросу летом.

Когда Дзюба ближе к концу сезона все же решил, что хочет попробовать силы за границей, "Фенер" дал понять: они все еще заинтересованы. Но тут начала проявляться особенность турецкого менталитета — местные клубы всегда тянут до последнего, когда речь идет о переговорах", — цитирует агента Sport24.

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