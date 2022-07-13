Стало известно, перейдет ли Роналду в "ПСЖ"

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Стало известно, перейдет ли Роналду в "ПСЖ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не будет в "ПСЖ".

Как сообщает ESPN, агент футболиста Жорже Мендеш действительно обсуждал возможность перехода игрока со спортивным директором "ПСЖ" Луисом Кампосом и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи, но тем такой вариант оказался неинтересным.

В клубе понимают, что не смогут выплачивать футболисту заоблачную заработную плату. Кроме того, Роналду не вписывается в проект "ПСЖ" со спортивной точки зрения. 

Не пропустите: Роналду может перейти в ПСЖ. | https://dailysports.net
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