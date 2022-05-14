Стало известно, на какое сокращение пошел Коутиньо ради "Астон Виллы"

Фото: твиттер Коутиньо\Автор неизвестен

Ради перехода в "Астон Виллу" на постоянной основе бразильский полузащитник Филипе Коутиньо пошел на внушительное сокращение оклада, сообщает издание The Telegraph.

По информации источника, зарплата бразильца в новом клуба сократится на 70% по сравнению с "Барселоной". В Англии он будет зарабатывать 125 тысяч фунтов в неделю, а в каталонском гранде он получал по 470 тысяч фунтов каждую неделю.

Контракт Коутиньо с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, что за выкуп бразильца англичане заплатили 20 миллионов евро.

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