Стало известно, кто заменит Каттани в "Спартаке"

Фото инстаграм Артёма Реброва/Автор неизвестен

Обязанности спортивного директора "Спартака" до зимы будет Артём Ребров.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Мутко против".

Также источник отмечает, что наставнику "Спартака" Гильермо Абаскалю расширят полномочия в плане трансферной работы.

Теперь тренер самостоятельно сможет предлагать кандидатуры для покупки и продажи футболистов.

Напомним, что сегодня должность спортивного директора клуба покинул Лука Каттани.

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